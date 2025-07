MEDIASET – RETE 4 * “FREEDOM” 13/07: «L’ISOLA TIBERINA SVELATA DA ROBERTO GIACOBBO, VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI SUOI SEGRETI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.00 - sabato 12 luglio 2025

Al centro della puntata, l’Isola Tiberina, a Roma, con permessi speciali per entrare in luoghi normalmente inaccessibili.

Nuovo appuntamento con «Freedom – Oltre il confine», in onda domenica 13 luglio, in prima serata, su Retequattro. Al centro del programma a cura di Contenuti – Production & Media, un viaggio esclusivo nei segreti dell’Isola Tiberina, a Roma, che Roberto Giacobbo e la sua squadra percorrono in ogni sua parte, con permessi speciali per visitare luoghi normalmente inaccessibili.

Quello tra Roma e il suo fiume, il Tevere, è un rapporto indissolubile fatto di nascita e di rinascita, un legame che si incarna proprio nella sua isola più preziosa. Risalire la corrente del Tevere è come ripercorrere il passato della Città Eterna, dalla leggendaria fondazione a oggi. Accanto ai muraglioni che arginano il percorso del fiume, si intravedono le innumerevoli bellezze di Roma: palazzi, cupole, monumenti e ponti, che rammentano la sua storia millenaria. E, nel lento scorrere delle sue acque, si coglie il mormorio di antiche leggende: come quella del serpente sacro, che scelse l’Isola Tiberina come dimora del dio della medicina, e come quella della cesta che portò Romolo e Remo fin sotto il colle Palatino, facendo nascere la città che per secoli avrebbe dominato il mondo.

Tra gli altri reportage della puntata: Toscana, all’interno di un colosso di pietra; Marche, a Osimo e nei misteri delle sue profondità, che conducono all’Ordine dei Templari; nella mente umana, per scoprirne segreti e misteri; in Campania, per ricordare Lucia Apicella, medaglia d’oro al merito civile della Repubblica italiana; in Egitto, alla ricerca della tomba della regina Cleopatra.

«Freedom» è un programma di e con Roberto Giacobbo. Capo progetto, Irene Bellini; scritto con Massimo Fraticelli e Michele Rossi; regia, Camillo Cutolo. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.

