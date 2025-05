MEDIASET – RETE 4 * “4 DI SERA” – 08/05: «INTERVISTA AL CARDINALE ROBERT FRANCIS PREVOST, NEL TEMA DELLA FEDE E DELLA SCELTA DIVINA»

22.00 - giovedì 8 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Solo due giorni prima dell’inizio del Conclave, quando era ancora il cardinale Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV è stato raggiunto dalla giornalista Claudia Marchionni e ha risposto alle sue domande.

Il servizio è andato in onda nel corso dell’appuntamento in diretta con 4 di Sera, condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro.

A seguire le dichiarazioni:

Eminenza, molti tifano per lei in questi giorni. Molti sperano che sia lei il nuovo Papa.

«È tutto nelle mani dello Spirito Santo».

Questa è l’unica cosa che può dire ai suoi sostenitori?

«L’unica cosa a tutti. Questo è soprattutto un evento di Chiesa, di una Chiesa di fede che vuole cercare la volontà di Dio, vuole essere vicino a quelli che soffrono. E allora: nelle sue mani. Non posso dire altro perché non so altro».

Chi la sostiene sottolinea il suo equilibrio, il fatto che lei è nato a Chicago ma conosce molto bene l’America Latina, è legato a Roma. Conosce bene i vescovi per il ruolo che le ha affidato Bergoglio.

Tutto questo corrisponde al vero?

«Tutto questo è vero».

E se lo Spirito Santo scegliesse lei?

«Sono nelle Sue mani».

A seguire link per rivedere il servizio:

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)