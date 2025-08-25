Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

MEDIASET – ITALIA 1 * “YOGA RADIO ESTATE” – 26/08: «STEFANO CORTI E REBECCA STAFFELLI OSPITANO LA TERZA PUNTATA, SUL PALCO ROCCO HUNT E NOEMI (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.20 - lunedì 25 agosto 2025

MARTEDÌ 26 AGOSTO NUOVO APPUNTAMENTO CON

LO STORICO SHOW MUSICALE CHE ANIMA
LE PIAZZE PIÙ ICONICHE DELL’EMILIA-ROMAGNA

CONDUCONO
REBECCA STAFFELLI E STEFANO CORTI

TRA GLI OSPITI DELLA TERZA PUNTATA:
ROCCO HUNT E NOEMI, SERENA BRANCALE, KEKKO DEI MODÀ, FABIO ROVAZZI, PAOLA IEZZI E DANI FAIV,
ANNA TATANGELO, SANGIOVANNI

Martedì 26 agosto, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Yoga Radio Estate”, il format live prodotto da Radio Bruno, condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari.

Nel terzo appuntamento, sul palco della piazza di Modena si alterneranno: Rocco Hunt e Noemi, Serena Brancale, Kekko dei Modà, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv, Anna Tatangelo, Sangiovanni, Baby K, Antonia, Fred De Palma, Joan Thiele, Rhove, Bianca Atzei, Shablo, Joshua, Tormento, Mimì, LDA, Levante e Chiamamifaro.

