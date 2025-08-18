Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

MEDIASET – ITALIA 1 * “YOGA RADIO ESTATE” – 19/08: «STEFANO CORTI E REBECCA STAFFELLI, SUL PALCO DI FORLÌ STAR COME THE KOLORS E ORIETTA BERTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.46 - lunedì 18 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

MARTEDÌ 19 AGOSTO NUOVO APPUNTAMENTO CON LO STORICO SHOW MUSICALE CHE ANIMA LE PIAZZE PIÙ ICONICHE DELL’EMILIA-ROMAGNA

CONDUCONO REBECCA STAFFELLI E STEFANO CORTI

TRA GLI OSPITI DELLA SECONDA PUNTATA: THE KOLORS, BOOMDABASH, TANANAI, ORIETTA BERTI, FABIO ROVAZZI E I FUCKYOURCLIQUE, GABRY PONTE

Martedì 19 agosto, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Yoga Radio Estate”, il format live prodotto da Radio Bruno, condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari.

Nel secondo appuntamento, sul palco della piazza di Forlì si alterneranno: The Kolors, Boomdabash, Tananai, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique, Gabry Ponte, Tiromancino, Alex Wyse, Il Pagante, Settembre, Petit, Willie Peyote, Luk3, Nina Zilli e i Finley, Arianna.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING
(CLICCA QUI)

*

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING
(CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.