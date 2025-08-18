MEDIASET – ITALIA 1 * “YOGA RADIO ESTATE” – 19/08: «STEFANO CORTI E REBECCA STAFFELLI, SUL PALCO DI FORLÌ STAR COME THE KOLORS E ORIETTA BERTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
MARTEDÌ 19 AGOSTO NUOVO APPUNTAMENTO CON LO STORICO SHOW MUSICALE CHE ANIMA LE PIAZZE PIÙ ICONICHE DELL’EMILIA-ROMAGNA
CONDUCONO REBECCA STAFFELLI E STEFANO CORTI
TRA GLI OSPITI DELLA SECONDA PUNTATA: THE KOLORS, BOOMDABASH, TANANAI, ORIETTA BERTI, FABIO ROVAZZI E I FUCKYOURCLIQUE, GABRY PONTE
Martedì 19 agosto, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Yoga Radio Estate”, il format live prodotto da Radio Bruno, condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari.
Nel secondo appuntamento, sul palco della piazza di Forlì si alterneranno: The Kolors, Boomdabash, Tananai, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique, Gabry Ponte, Tiromancino, Alex Wyse, Il Pagante, Settembre, Petit, Willie Peyote, Luk3, Nina Zilli e i Finley, Arianna.
*
