MEDIASET – ITALIA 1 * “YOGA RADIO ESTATE” – 12/08: «STAFFELLI E CORTI PORTANO LA MUSICA IN PIAZZA, GRANDI OSPITI DA ALFA A GABBANI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.31 - lunedì 11 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
DEBUTTA SU ITALIA 1 DA MARTEDÌ 12 AGOSTO IN PRIMA SERATA

LO STORICO SHOW MUSICALE CHE ANIMA LE PIAZZE PIÙ ICONICHE DELL’EMILIA-ROMAGNA

CONDUCONO REBECCA STAFFELLI E STEFANO CORTI

TRA GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA: ALFA, GAIA, FRANCESCO GABBANI, ANNA, ROCCO HUNT E CLARA

Prosegue l’estate in musica targata Mediaset. Da martedì 12 agosto, debutta “Yoga Radio Estate”, il format live prodotto da Radio Bruno, in prima serata su Italia 1.

Alla conduzione, Rebecca Staffelli e Stefano Corti che, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e racconto.

Nel primo appuntamento, ad alternarsi sul palco della piazza di Reggio Emilia, un parterre di artisti tra i più amati del panorama musicale italiano: Alfa, Gaia, Francesco Gabbani, Anna, Rocco Hunt, Clara, Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny, Rkomi, Ermal Meta, Nicolò Filippucci, BNKR44, Francesca Michielin, Jacopo Sol, Shade, Cristina D’Avena, Bianca Atzei e Aaron.

(CLICCA QUI)

*

