MEDIASET – ITALIA 1 * “YOGA RADIO ESTATE” – 02/09: «STEFANO CORTI E REBECCA STAFFELLI CHIUDONO LA STAGIONE, SUL PALCO STAR COME THE KOLORS E BENJI E FEDE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE ULTIMO APPUNTAMENTO CON
LO STORICO SHOW MUSICALE CHE ANIMA
LE PIAZZE PIÙ ICONICHE DELL’EMILIA-ROMAGNA
CONDUCONO
REBECCA STAFFELLI E STEFANO CORTI
TRA GLI OSPITI DELLA QUARTA PUNTATA:
THE KOLORS, BIGMAMA, EMIS KILLA, BENJI & FEDE, SAL DA VINCI, TRIGNO
Martedì 2 settembre, in prima serata su Italia 1, ultimo appuntamento con “Yoga Radio Estate”, il format live prodotto da Radio Bruno, condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari.
Nel quarto appuntamento, sul palco della piazza di Modena si alterneranno: The Kolors, BigMama, Emis Killa, Benji & Fede, Sal Da Vinci, TrigNo, Riki e Lorella Cuccarini, Sarah Toscano e Carl Brave, Eiffel 65, Michele Bravi e Mida, Gemelli Diversi, Sophie and the Giants, Planet Funk, AKA 7even.
