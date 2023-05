MEDIASET – ITALIA 1 * TENNIS – FINALE “INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA”: « DOMENICA 21 MAGGIO DALLE 16.00 MEDVEDEV VS RUNE, IN ESCLUSIVA IN CHIARO »

22.42 - sabato 20 maggio 2023

Telecronaca di Giampaolo Gherarducci e Francesca Schiavone.

Domani, domenica 21 maggio, su Italia 1, in esclusiva in chiaro dalle ore 16.00, la finale degli «Internazionali BNL d’Italia» di tennis tra Daniil Medvedev e Holger Rune.

Dallo spettacolare scenario del Foro Italico l’ultimo atto, quello più atteso del torneo: da una parte il russo Medvedev, che dopo aver sconfitto Tsitsipas in semifinale è approdato per la prima volta in finale in un Masters 1000 sulla terra battuta e dall’altra il danese Rune che in semifinale ha battuto in tre set Ruud e ha raggiunto la sua prima finale a Roma.

La telecronaca della sfida è affidata a Giampaolo Gherarducci, con il commento tecnico di Francesca Schiavone, prima tennista italiana ad aver vinto un torneo del Grande Slam, il Roland Garros, nel 2010.

Sempre dal Foro Italico, studi condotti da Lucia Blini con Francesca Schiavone.

Gli «Internazionali d’Italia» sono anche digital. In streaming su SportMediaset e su Mediaset Infinity sarà possibile seguire i match in diretta, recuperarli in un secondo momento e rivedere i punti più interessanti.