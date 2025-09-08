MEDIASET – ITALIA 1 * “SARABANDA” – 09/09: «ENRICO PAPI SFIDA I CAMPIONI DEL QUIZ, IN PALIO 100 MILA EURO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
MARTEDÌ 9 E MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE
Martedì 9 e mercoledì 10 settembre, in prima serata su Italia 1, arriva “Sarabanda – Il torneo dei campioni”, condotto da Enrico Papi e prodotto da Banijay Italia.
A sfidarsi saranno i cinque campioni che hanno vinto più puntate nella recente edizione estiva del quiz show, trasmessa in luglio e agosto nel preserale di Canale 5.
Ogni serata sarà un viaggio tra i giochi cult di Sarabanda: la Playlist, l’Asta Musicale, il Pentagramma e il 7×30. I due finalisti si contenderanno il trofeo e un montepremi da 100.000 euro in un inedito 10×60, una prova decisiva che incoronerà il vincitore assoluto.
A gareggiare per il titolo di Super Campione sono:
* Francesco Blasetti, 44 anni, medico oculista di Chiari (Brescia), diplomato in pianoforte e collezionista di vinili, soprannominato “Bisturi”.
* Ilaria Sambinello, 37 anni, di Milano, impiegata amministrativa, appassionata di Beatles e cruciverba, fidanzata da 9 anni e padrona della cagnolina Gianna.
* Francesco Gruosso, 27 anni, di Aversa, raccoglitore ecologico, recordman con 17 puntate da campione, detto “Gengis Khan”, amante dell’astrologia e del suo cane Woody.
* Marco Briano, 26 anni, di Savona, revisore contabile, con orecchio assoluto e grande passione per gli scacchi: per questo Enrico Papi lo ha soprannominato “Scacco Matto”. È stato l’unico campione a conquistare il montepremi da 126.000 euro.
* Giuliano Vacca, 23 anni, di Pesche (Isernia), giornalista pubblicista e studente di giurisprudenza, fan di Bon Jovi e primo campione della stagione.
*
MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING
(CLICCA QUI)
*
MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING
(CLICCA QUI)