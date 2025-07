MEDIASET – ITALIA 1 * “MAX WORKING – LAVORI IN CORSO” – 22/07: «MAX ANGIONI IN ‘MAX WORKING – LAVORI IN CORSO’, ESPERIENZE LAVORATIVE INEDITE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.01 - lunedì 21 luglio 2025

Martedì 22 luglio, in prima serata su Italia 1, torna con il secondo appuntamento “Max Working – Lavori in corso”, lo show, prodotto da Blu Yazmine, che vedrà Max Angioni nei panni di un apprendista alle prese con diverse professioni. Un format innovativo che mescola la concretezza dei lavori manuali e l’ironia tipica dello stand-up comedian.

In questa puntata i lavori che Max affronterà sono: il maggiordomo presso il Domina Coral Bay, un resort di lusso a Sharm el-Sheikh e l’agente immobiliare, nell’agenzia di Mariana d’Amico con il supporto dell’agente Gianluca Torre. I suoi “tentativi lavorativi” saranno poi raccontati sul palco del Teatro Civico Roberto De Silva di Rho, dove Angioni, di volta in volta, interagirà con i datori di lavoro commentando a modo suo le esperienze.

“Max Working – Lavori in corso” è un viaggio divertente nel mondo del lavoro, che attraverso il sarcasmo e l’ironia, racconta in modo originale e moderno le sfide quotidiane di molte professioni.

