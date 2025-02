MEDIASET – ITALIA 1 * “LE IENE” – PUNTATA 9/2: «IL CASO LUCARELLI E APOLLONI, ACCUSATI DI VIOLENZA SESSUALE / INTERVISTA A FAUSTA BONINO, INFERMIERA CONDANNATA PER LA MORTE DI QUATTRO PAZIENTI / REVENGE PORN, LA VICENDA DI VERONICA GARBOLINO»

12.22 - sabato 8 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Domani, domenica 9 febbraio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: l’attrice Matilde Gioli, l’attore Alvaro Vitali e uno degli ultimi eliminati dal Grande Fratello, Luca Calvani.

Tra i servizi in onda:

Giulio Golia torna sul caso di Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, ex calciatori del Livorno, condannati in primo grado a tre anni e sette mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana. Gli imputati si dichiarano innocenti e hanno annunciato ricorso in appello. Nel servizio, nuovi elementi e documenti esclusivi sulla vicenda.

A pochi giorni dalla sentenza di Cassazione che potrebbe mandarla in carcere a vita, Max Andreetta intervista in esclusiva Fausta Bonino, l’infermiera condannata per la morte di quattro pazienti uccisi con dosi letali di eparina all’ospedale di Piombino. Fin dall’inizio della sua vicenda giudiziaria si è sempre dichiarata innocente: davvero – come si sostiene nella sentenza di appello bis – poteva essere l’unica a compiere quei delitti? Gli indizi a suo carico sono sufficienti a superare ogni ragionevole dubbio?

Gaston Zama racconta la vicenda di Veronica Garbolino, una ragazza di 24 anni che avrebbe subito revenge porn dall’ex calciatore del Torino, Demba Seck. Dopo averlo denunciato, il caso di Veronica viene affidato al PM Enzo Bucarelli, che la convince che i video girati a sua insaputa dall’ex non siano mai stati diffusi. Tuttavia, secondo un’indagine interna alla procura Bucarelli avrebbe fatto distruggere i filmati che incriminavano il calciatore del Torino e avrebbe convinto la vittima a ritirare la querela mediante affermazioni false.

L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.