MEDIASET – ITALIA 1 * “LE IENE”: «FEDERICA PELLEGRINI SI RACCONTA A NICOLÒ DE DEVITIIS, CHIARA TRAMONTANO E LDA OSPITI IN STUDIO»

17.46 - lunedì 5 maggio 2025

Domani sera, martedì 6 maggio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, uccisa al settimo mese di gravidanza il 27 maggio 2023 dal fidanzato Alessandro Impagnatiello e il cantante LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio.

Tra i servizi in onda:

Nicolò De Devitiis è a Livigno per raccontare una Federica Pellegrini del tutto inedita, tra polemiche ed emozioni. La super campionessa del nuoto internazionale, con una carriera inimitabile, costellata da medaglie olimpiche, record del mondo e da una fama che non riesce a scrollarsi di dosso. “Io ho sempre fatto un po’ i conti con questa nomea dell’antipatica, tu che mi seguirai per 48 ore vedrai sicuramente dei lati diversi.,” dice Federica all’inviato. De “La Divina”, si scopriranno il suo lato più sfrontato, quello più competitivo e quello più segretamente affettuoso. Con Nicolò Federica si toglie più di un sassolino dalle scarpe: risponde alle varie accuse dopo il caso Sinner, al dibattito sul doping di Schwazer, alle critiche che l’hanno dipinta come una “mangiauomini”, e affronta anche la polemica con Thomas Ceccon. Il discorso si sposta poi sul tema del doping in generale, su come viene percepita la sua immagine pubblica, spesso etichettata come “antipatica”, e Federica, commuovendosi fino alle lacrime, racconta il dolore e le sofferenze provate nel corso degli anni a causa di queste etichette e delle critiche subite. Il servizio si conclude con un momento liberatorio e autoironico: Federica che, cantando a squarciagola in macchina, interpreta “Bella Stronza” di Marco Masini.

Continua l’inchiesta di Gaston Zama su Davide Barzan, il criminologo più “trasmesso” d’Italia.

Con Roberta Rei un nuovo capitolo sul caso legato alle testimonianze di alcune ragazze che accusano l’attore e produttore porno Rocco Siffredi di presunte violenze. Nel servizio anche la testimonianza dell’ex pornostar Malena.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it