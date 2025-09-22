MEDIASET – ITALIA 1 * “COPPA ITALIA” – 23- 25 /09: «OTTO MATCH DA NON PERDERE, MONICA BERTINI GUIDA LO SPECIALE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
COPPA ITALIA: IN ESCLUSIVA ASSOLUTA I 16ESIMI DI FINALE
DA MARTEDÌ 23 A GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE
TUTTI I MATCH SU ITALIA 1 E SUL 20
E IN LIVE STREAMING SU MEDIASET INFINITY
Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.
Da martedì 23 a giovedì 25 settembre riparte la competizione nazionale con i 16esimi di finale: otto match concentrati in tre giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1 e sul 20 oltre che in diretta streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.
Di seguito, il dettaglio del programma dei 16esimi di Coppa Italia:
MARTEDÌ 23 SETTEMBRE:
· Cagliari-Frosinone, in diretta alle ore 17.00, sul 20
telecronaca: Roberto Ciarapica e Roberto Cravero
· Udinese-Palermo, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
· Milan-Lecce, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Christian Panucci, Giampaolo Pazzini, Federica Zille e Graziano Cesari
MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE:
· Parma-Spezia, in diretta alle ore 17.00, sul 20
telecronaca: Federico Mastria e Giancarlo Camolese
· Verona-Venezia, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
· Como-Sassuolo, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Alessio Tacchinardi, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini e Andrea De Marco
GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE:
· Genoa-Empoli, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
· Torino-Pisa, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Mino Taveri e Graziano Cesari
