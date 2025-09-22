MEDIASET – ITALIA 1 * “COPPA ITALIA” – 23- 25 /09: «OTTO MATCH DA NON PERDERE, MONICA BERTINI GUIDA LO SPECIALE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.50 - lunedì 22 settembre 2025

COPPA ITALIA: IN ESCLUSIVA ASSOLUTA I 16ESIMI DI FINALE

DA MARTEDÌ 23 A GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE

TUTTI I MATCH SU ITALIA 1 E SUL 20

E IN LIVE STREAMING SU MEDIASET INFINITY

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Da martedì 23 a giovedì 25 settembre riparte la competizione nazionale con i 16esimi di finale: otto match concentrati in tre giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1 e sul 20 oltre che in diretta streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

Di seguito, il dettaglio del programma dei 16esimi di Coppa Italia:

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE:

· Cagliari-Frosinone, in diretta alle ore 17.00, sul 20

telecronaca: Roberto Ciarapica e Roberto Cravero

· Udinese-Palermo, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

· Milan-Lecce, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Christian Panucci, Giampaolo Pazzini, Federica Zille e Graziano Cesari

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE:

· Parma-Spezia, in diretta alle ore 17.00, sul 20

telecronaca: Federico Mastria e Giancarlo Camolese

· Verona-Venezia, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

· Como-Sassuolo, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Alessio Tacchinardi, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini e Andrea De Marco

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE:

· Genoa-Empoli, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

· Torino-Pisa, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Mino Taveri e Graziano Cesari

