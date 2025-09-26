MEDIASET – ITALIA 1 * “ATLETICO MADRID-REAL MADRID” – 27/09: «LA LIGA ARRIVA IN TV, TREVISANI E BORJA VALERO RACCONTANO IL DERBY DI MADRID» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.03 - venerdì 26 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

SU MEDIASET ARRIVA LA LIGA

I MIGLIORI MATCH DEL CAMPIONATO SPAGNOLO IN CHIARO

E IN STREAMING SU SPORTMEDIASET.IT

SABATO 27 SETTEMBRE ALLE 16.15 SU ITALIA 1

“ATLETICO MADRID-REAL MADRID”

Dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e Dazn hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite del La Liga EA Sports

Si parte con il derby di Madrid, Atletico Madrid-Real Madrid, in diretta in chiaro su Italia 1, sabato 27 settembre alle ore 16.15.

La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico, all’esordio su Mediaset, di Borja Valero.

Si potranno così ammirare sulle reti Mediaset, alcuni dei campioni più in voga del panorama mondiale: da Lamine Yamal e Kylian Mbappe passando per Julian Alvarez, Bellingham e tanti altri.

Di seguito, il calendario di tutte le gare che verranno trasmesse:

Sabato 27 settembre 2025, ore 16.15 – Atletico Madrid-Real Madrid (Italia 1)

Domenica 26 ottobre 2025, ore 16.15 – Real Madrid-Barcellona

Weekend 10-11 gennaio 2026 – Barcellona-Atletico Madrid

Weekend 21-22 marzo 2026 – Real Madrid-Atletico Madrid

Weekend 4-5 aprile 2026 – Atletico Madrid-Barcellona

Weekend 9-10 maggio 2026 – Barcellona-Real Madrid

