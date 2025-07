MEDIASET * “HO PRESO UN GRANCHIO”: 19/7 – ORE 12.00 «25 GIOVANI PAZIENTI ONCOLOGICI RACCONTANO IN UNA WEBSERIE LA LORO VITA IN OSPEDALE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.06 - venerdì 18 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mediafriends presenta “Ho preso un granchio”.

Il tema della 55 edizione del Giffoni Film Festival è “Becoming human – Diventare umani”, un invito a riflettere sul significato dell’umanità nel mondo contemporaneo, un’umanità che è un percorso di crescita e trasformazione continua.

E la serie si inserisce perfettamente nel tema: i ragazzi attraverso “Ho preso un granchio” aiutano a far riflettere e a cambiare la percezione dell’opinione pubblica sul tumore, mettendo alla luce i problemi che li riguardano e, al tempo stesso, in un viaggio personale, affrontano le loro fragilità con il sorriso.

La webserie è stata realizzata dal Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, promossa da Mediafriends, Ente Filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa, presieduto da Pier Silvio Berlusconi, e prodotta da Fondazione Bianca Garavaglia ETS.

Fortemente voluta dal Prof. Andrea Ferrari, “Ho preso un granchio” coinvolge 25 adolescenti e giovani in cura oncologica che, attraverso 7 episodi ideati, scritti e interpretati da loro stessi, raccontano con ironia e autenticità la quotidianità in ospedale.

Proiettata ad aprile presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, la webserie è stata inoltre riconosciuta da Siop Europe come importante terapia di supporto per i giovani pazienti oncologici, e significativo passo per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla condizione e sui modelli di cura di adolescenti e giovani adulti affetti da cancro.

Sabato 19 luglio, alle ore 12.00, nella Sala Truffaut del Giffoni Film Festival verranno proiettati due episodi andati in onda sulle reti Mediaset, “La festa” e “La gamba”, che hanno visto la presenza come guest star di Aldo, Giovanni e Giacomo.

E, in anteprima assoluta per il Giffoni Film Festival, un episodio della seconda stagione, “La C-card”, girata nello studio del game show di Canale 5 “Caduta Libera”, con la partecipazione di Gerry Scotti.

A dialogare con i “giffoners”, alcuni protagonisti della serie: Marta, Giorgia, Giorgia, Greg ed Edoardo.

La seconda stagione di “Ho preso un granchio” andrà in onda in autunno sulle reti Mediaset e su Mediaset Infinity.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

*

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)