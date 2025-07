MEDIASET – “FOCUS” * 18/07: «IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO, 60 ANNI DI STORIA E INGEGNERIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.45 - giovedì 17 luglio 2025

Il 2025 segna l’80esimo anniversario dell’apertura del Traforo del Monte Bianco, una delle più grandi opere ingegneristiche del XX secolo, un’infrastruttura tuttora fondamentale per il traffico su strada europeo. Il documentario, inedito – realizzato da Manuele Mandolesi e Gianluca Gulluni per Focus -, celebra sia l’aspetto simbolico del collegamento tra Italia e Francia, sia gli aspetti tecnici, umani e storici che ne hanno reso possibile realizzazione e manutenzione fino ai giorni nostri.

Venerdì 18 luglio, in prima serata, lo speciale Il traforo del Monte Bianco, 60 anni di storia e ingegneria ripercorre la vicenda della progettazione e della costruzione del traforo, soffermandosi sui suoi protagonisti: ingegneri, geologi, tecnici, che – con audacia e visione – superarono sfide geologiche, climatiche e logistiche di un’opera tanto ambiziosa.

Una parentesi, cruciale, del doc è dedicata ai momenti più drammatici della storia del traforo: gli incidenti e le tragedie che ne hanno segnato l’esistenza. Immagini d’archivio e filmati storici, invece, restituiscono al pubblico la grandezza di un’opera che ha unito due nazioni e rappresentato una sfida tecnica e simbolica.

Lo speciale si conclude con uno sguardo al futuro, alle possibili innovazioni e al ruolo che il Traforo continuerà a giocare nelle dinamiche di trasporto e di sviluppo europeo, onorando il lavoro delle persone che, ieri come oggi, hanno reso possibile l’edificazione e il mantenimento di un “ponte” sotto la montagna, che ha trasformato il paesaggio e il futuro di due paesi.

La Genesi e la Realizzazione del Traforo (1945-1965)

Analisi delle difficoltà e delle innovazioni tecniche dell’epoca. Si raccontano gli aspetti meno conosciuti del progetto, come le tecniche di scavoe le soluzioni ingegneristiche, che hanno permesso di realizzare il tunnel sotto il Monte Bianco, la montagna più alta d’Europa.

Vita e Lavoro nel Traforo: La Manutenzione Oggi

La vita quotidiana degli operai e degli ingegneri, che si occupano di manutenzione e sicurezza. Seguendo le operazioni di routine e le ispezioni periodiche, il documentario mostra le moderne tecniche di controllo, il monitoraggio continuo e le misure di sicurezza, raccontando anche le sfide quotidiane affrontate da chi lavora all’interno del tunnel, a contatto con una montagna che non smette mai di presentare nuovi ostacoli.

Incidenti, Problemi e Sicurezza

Oltre al devastante incidente del 1999 che ha causato la morte di 39 persone, lo speciale documenta la gestione delle problematiche legate alla sicurezza del traffico e alle condizioni climatiche estreme, raccontando le difficoltà che hanno portato a una continua evoluzione delle misure di sicurezza. Attraverso le voci di esperti, soccorritori e testimoni, si esplora come il traforo abbia risposto a questi eventi, e come le lezioni apprese abbiano migliorato la gestione dell’infrastruttura.

