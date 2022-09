MEDIASET * DALLO STUDIO DI “VERISSIMO”, SILVIA TOFFANIN SEGUIRÀ IN DIRETTA I FUNERALI DI STATO DI ELISABETTA II (19/9 -12.00) »

15.29 - venerdì 16 settembre 2022

Lunedì 19 settembre 2022, a partire dalle ore 11.00, Verissimo in collaborazione con TG5 presenta: “The Queen – Addio alla Regina”.

Dallo studio di “Verissimo”, Silvia Toffanin seguirà in diretta i solenni funerali di Stato di Elisabetta II, trasmessi in mondovisione dalle 11.00 ora locale (12.00 ora italiana).

Lo speciale avrà in collegamento da Londra gli inviati Elena Guarnieri, Dario Maltese e Federico Gatti e in studio a Milano Cesara Buonamici, Francesco Rutelli e Antonio Caprarica. Con la collaborazione del TG5, “The Queen – Addio alla Regina” documenterà minuto per minuto l’ultimo saluto alla sovrana che ha guidato per oltre 70 anni il Regno Unito e che si è spenta all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre.