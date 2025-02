MEDIASET – CANALE 5 * “VERISSIMO“: «OSPITI KEKKO SILVESTRE DEI MODÀ – FRANCESCA MICHIELIN – SERENA ROSSI – SELVAGGIA LUCARELLI (22 E 23/2)»

16.08 - venerdì 21 febbraio 2025

Sabato 22 e domenica 23 febbraio nuovo doppio appuntamento con “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato, alle ore 16.30:

Direttamente dall’esperienza sanremese, saranno a Verissimo, con il loro talento e la loro storia, il leader dei Modà Kekko Silvestre e Francesca Michielin.

Un caso che ha sconvolto la Francia e il mondo intero: in esclusiva, Silvia Toffanin intervisterà Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot, la donna che, sedata dal marito così da renderla incosciente, è stata vittima di violenze sessuali da parte di decine di uomini per anni. Ora Caroline, con il libro “E ho smesso di chiamarti papà”, è riuscita a ripercorrere questa traumatica vicenda che la vede coinvolta.

Inoltre, saranno in studio due amici uniti nel nome della musica: Ivana Spagna e Beppe Carletti.

Infine, saranno ospiti: Nicolò De Devitiis, che con la sua empatia è tra i volti più amati de “Le Iene” e Pamela Petrarolo, che ha lasciato la casa del “Grande Fratello” per stare vicino alla sua famiglia in un momento delicato.

Domenica, alle ore 16.00:

Silvia Toffanin accoglierà, per la sua prima intervista a Verissimo, Selvaggia Lucarelli.

Prima volta nel talk show di Canale 5 anche per l’attrice Serena Rossi.

Inoltre, tutte le emozioni provate a Sanremo da Iva Zanicchi, che ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera, Marcella Bella, commossa per la presenza all’Ariston di suo fratello Gianni Bella e da una cantante dalla grande energia Serena Brancale.

Infine, il forte legame tra Alessandra Celentano, Rosita Celentano e Benedicta Boccoli.