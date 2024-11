MEDIASET – CANALE 5 * “VERISSIMO”: «IN STUDIO, CLAUDIO AMENDOLA – AL BANO – ORNELLA MUTI – STEFANIA CRAXI (9-10/11)»

16.22 - venerdì 8 novembre 2024

Sabato 9 e domenica 10 novembre, su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di “Verissimo”.

Sabato, alle ore 16.30:

Silvia Toffanin accoglie per la prima volta Stefania Craxi, che nel libro “All’ombra della storia – La mia vita tra politica e affetti”, ripercorre, tra gioie e momenti difficili, la storia di suo padre Bettino.

Diletta Leotta torna in studio con Ludovica Frasca, prima eliminata del reality “La Talpa – Who is the mole”.

Spaccato di famiglia per Vera e Giuliana, figlie del grande attore Giuliano Gemma.

E ancora, gli splendidi cinquant’anni di Alessia Merz, Edoardo Vianello con la moglie Elfrida e Teresanna Pugliese, ex volto di “Uomini e Donne” che è appena diventata mamma bis del piccolo Gioele.

Domenica, alle ore 16.00:

A Verissimo i mille volti di Claudio Amendola, che dal 15 novembre sarà sempre su Canale 5 con la seconda stagione della serie “Il Patriarca” ed è in uscita con il suo primo libro in cui ripercorre la sua vita.

Anche Al Bano sarà in studio in veste di scrittore, con la sua intensa autobiografia dal titolo “Il sole dentro”.

Ospite a Verissimo una protagonista del cinema italiano Ornella Muti, accompagnata da suo nipote Akash.

Inoltre, il rapporto ritrovato tra Walter Zenga e il figlio Andrea; con loro Rosalinda Cannavò, che ha appena reso Andrea papà della piccola Camilla. Infine, il legame tra i fratelli Francesca e Filippo De André e le ultime novità in amore di Gemma Galgani, tra le protagoniste assolute di “Uomini e Donne”.