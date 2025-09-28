MEDIASET – CANALE 5 * “VERISSIMO” – 28/09: «KATIA RICCIARELLI RACCONTA LA SUA VERITÀ, TRA RABBIA E DELUSIONE PER PIPPO BAUDO, GIANCARLO MAGALLI E L’EREDITÀ» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.50 - domenica 28 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ESCLUSIVA VERISSIMO

KATIA RICCIARELLI:

“Sono molto triste e arrabbiata. Sono stufa e mi sento impotente.

Non so come combattere contro la calunnia”

“Prima di farmi dire sì al matrimonio Pippo doveva dirmi che aveva un figlio. Non sono stata rispettata come donna e come moglie.

E questo mi dispiace molto”

“Quando eravamo sposati ho fatto fare delle indagini a un investigatore privato e ho scoperto dei due appartamenti intestati alla sua segretaria”

Eredità? “Avevamo la separazione dei beni,

non ho mai avuto bisogno di niente”

“Il signor Magalli dovrebbe pensare ai cavoli suoi.

Non tollero le cattiverie”

In esclusiva, oggi a “Verissimo”, Katia Ricciarelli è tornata a raccontare la sua verità, dopo il clamore suscitato dalle sue recenti dichiarazioni sulla scomparsa di Pippo Baudo, rilasciate proprio nel talk show di Canale 5, e dopo l’intervista che Alex Baudo ha concesso, sabato scorso, sempre a Silvia Toffanin.

Link alla notizia

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)