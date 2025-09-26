MEDIASET – CANALE 5 * “VERISSIMO” – 27/09: «TOFFANIN ACCOGLIE KATIA RICCIARELLI, MATTIA FURLANI E MARIA GIOVANNA ELMI, LE STORIE DEL WEEKEND» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.32 - venerdì 26 settembre 2025

“VERISSIMO”

condotto da

SILVIA TOFFANIN

TRA GLI OSPITI DEL WEEKEND:

KATIA RICCIARELLI

MARIA GIOVANNA ELMI

E

MATTIA FURLANI

ORO NEL SALTO IN LUNGO AI MONDIALI DI TOKYO

SABATO 27 ALLE ORE 16.30 E DOMENICA 28 SETTEMBRE ALLE ORE 16.00, SU CANALE 5

Sabato 27 e domenica 28 settembre su Canale 5, weekend in compagnia di “Verissimo”.

Sabato alle ore 16.30:

A Verissimo Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, conduttori, proprio da sabato 27 settembre, in prima serata su Canale 5, della nuova edizione di “Tú sí que vales”.

Saranno a Verissimo per parlare delle loro recenti nozze, celebrate dopo 28 anni d’amore, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli.

Tra carriera e vita privata, intervista ritratto per una grande annunciatrice televisiva: Maria Giovanna Elmi.

E ancora, sarà ospite Ascanio Pacelli, che dal 29 settembre farà parte di un panel composto da tre ex gieffini storici, scelti per commentare quanto accadrà nel reality condotto da Simona Ventura.

Infine, spazio alla gioia di Mercedesz Henger, in attesa del primo bebè, e alla nuova fase di vita di Raimondo Todaro.

Domenica alle ore 16.00:

L’appuntamento domenicale si aprirà con il ritorno in studio di Katia Ricciarelli, dopo il clamore suscitato dalle sue recenti dichiarazioni sulla scomparsa di Pippo Baudo, rilasciate proprio a Verissimo qualche settimana fa.

Inoltre, le emozioni di Mattia Furlani, che con l’oro nel salto in lungo, vinto agli ultimi Mondiali di Tokyo, è già entrato nella storia dell’atletica italiana.

In studio una delle coppie più seguite e discusse dell’ultima edizione di “Temptation Island”, quella formata da Sonia e Alessio.

E ancora, tra gli ospiti della puntata Iva Zanicchi e l’intensa storia di Floriana Secondi, tra i super esperti che commenteranno in studio il prossimo “GF”.

Infine, la tragica vicenda di Lavinia Limido, sfregiata dall’ex marito durante un’aggressione culminata con l’uccisione del padre della donna, che era intervenuto per difenderla.

*

