MEDIASET – CANALE 5 * “VERISSIMO” – 20/09: «ALEX BAUDO ROMPE IL SILENZIO, L’ULTIMO SALUTO A PIPPO TRA EMOZIONE E RICORDI, INTERVISTA ESCLUSIVA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

ESCLUSIVA VERISSIMO

ALEX BAUDO:

“Papà deve riposare in pace. Basta pettegolezzi e gossip sull’eredità.

È disgustoso leggere certe cose, inventate di sana pianta,

che girano sui giornali”

“Con Katia Ricciarelli siamo amici,

ho abbiamo un rapporto sincero e affettuoso, senza problemi”

“Con Tiziana, soprattutto in questo periodo, c’è una forza che ci unisce,

perché se non ci si sostiene, si rischia di cadere nella fragilità”

“È stato uno shock. Sapevo che papà stava male,

ma non pensavo così male”

“Ci siamo scritti qualche settimana prima e scambiati baci e abbracci”

“Avrei voluto stargli vicino prima che se ne andasse”

“Lo ringrazio per tutto, soprattutto per avermi dato la vita”

In esclusiva, ospite nella puntata di oggi di Verissimo, in onda su Canale 5, Alex Baudo ha parlato per la prima volta dopo il clamore mediatico scatenato a seguito della scomparsa di papà Pippo.

