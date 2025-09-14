MEDIASET – CANALE 5 * “VERISSIMO” – 14/09: «RAOUL BOVA ROMPE IL SILENZIO, LE VERITÀ SULL’ESTATE TRAVAGLIATA, PARLA DELLA BUFERA MEDIATICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.25 - domenica 14 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

IN ESCLUSIVA A VERISSIMO

RAOUL BOVA:

“Ho rifiutato le minacce e ho rispedito al mittente

un tentativo di estorsione”

“Vado in giro a testa alta. La gente che mi conosce sa quali possono essere state le mie vicende personali,

non giudica e rispetta le mie decisioni”

“La grande violenza che ho visto sui social mi ha fatto molto male”

“Bisogna intervenire in tempo reale, in modo tale che l’onorabilità e la reputazione di una persona non siano così infangate”

“La nostra situazione la sappiamo io e Rocío.

Ci sono dei momenti in cui uno decide di fare delle scelte e di non comunicarle, perché non è detto che se tu sei un personaggio pubblico devi dare il bollettino dei tuoi sentimenti”

“Come succede a un pugile sono andato KO ma mi rialzo”

In esclusiva, ospite nella puntata di oggi di Verissimo, in onda su Canale 5, Raoul Bova

ha parlato per la prima volta in tv dopo la bufera mediatica che lo ha travolto quest’estate.

Di seguito il link per visionare l’intervista integrale

Raoul Bova: l’intervista integrale – Verissimo Video | Mediaset Infinity

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)