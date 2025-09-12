MEDIASET – CANALE 5 * “VERISSIMO” – 13/09: «SILVIA TOFFANIN RIPARTE CON GRANDI OSPITI, RAOUL BOVA E MICHELLE HUNZIKER PROTAGONISTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.25 - venerdì 12 settembre 2025

AL VIA LA NUOVA STAGIONE DI

“VERISSIMO”

condotto da

SILVIA TOFFANIN

TRA GLI OSPITI DEL PRIMO WEEKEND:

IN ESCLUSIVA

RAOUL BOVA

KATIA RICCIARELLI

MICHELLE HUNZIKER E LUCIANA LITTIZZETTO

SABATO 13 E DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025, ALLE ORE 16.30, SU CANALE 5

Sabato 13 e domenica 14 settembre torna su Canale 5, con il doppio appuntamento del weekend, “Verissimo”. Alla conduzione Silvia Toffanin, che quest’anno festeggia i suoi vent’anni alla guida del talk show. Al centro della nuova stagione tanti ospiti con i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno conosciuti della loro vita.

Sabato: Silvia Toffanin inaugura un nuovo ciclo di interviste a partire dal ritratto di una donna dalle mille sfumature: Luciana Littizzetto. In studio, la gioia per la dolce attesa di Anna Tatangelo e il successo di Samira Lui, che affianca ogni sera Gerry Scotti nella nuova edizione, sbanca ascolti, de “La Ruota della Fortuna”. A Verissimo anche Pamela Petrarolo, con la madre Cinzia, per affrontare la delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel. E ancora, le straordinarie emozioni di Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo Acutis, proclamato santo, domenica scorsa, da Papa Leone XIV. Infine, riflettori puntati sulle recentissime nozze di Naike Rivelli.

Domenica: L’appuntamento domenicale, si aprirà, in esclusiva, con Raoul Bova – al via su Canale 5 con la terza stagione della serie “Buongiorno, mamma!” – che parlerà per la prima volta in tv dopo la bufera mediatica che lo ha travolto quest’estate. E per la prima volta dalla morte del grande Pippo Baudo, parlerà a Verissimo anche Katia Ricciarelli. Inoltre, ospiti del talk: Michelle Hunziker, pronta a tornare dal 16 settembre su Canale 5 con “Io Canto Family”, la voce e la carriera in ascesa di Matteo Bocelli e le emozioni di Cecilia Rodriguez in attesa della sua prima figlia.

