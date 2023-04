MEDIASET – CANALE 5 * “VANINA GUARRASI”: « AL VIA LE RIPRESE CON GIUSY BUSCEMI – GIORGIO MARCHESI – CLAUDIO CASTROGIOVANNI – ORLANDO CINQUE »

15.47 - martedì 25 aprile 2023

Al via le riprese di “Vanina Guarrasi”, una coproduzione RTI – Palomar, prodotta da Palomar, con il sostegno della Sicilia Film Commission, che vede protagonisti Giusy Buscemi, Giorgio Marchesi, Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Paola Giannini e Alessandro Lui.

Proprio in questi giorni, è stato battuto a Catania il primo ciak della fiction di Canale 5 diretta da Davide Marengo, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Einaudi e scritta da Leonardo Marini.

Giusy Buscemi interpreta Vanina Guarrasi, che, dopo una brillante carriera all’antimafia di Palermo, si trasferisce a Catania per intraprendere un nuovo percorso come vicequestore della Squadra Mobile dove risolverà brillantemente complicati casi di omicidio. Giovane e piena di vita, Vanina è in fuga da un passato doloroso, legato alla morte per mano mafiosa del padre, poliziotto, e alla relazione con Paolo (Giorgio Marchesi), magistrato operativo anche lui nell’antimafia. Convinta di essersi lasciata alle spalle questo nuovo amore, Vanina scoprirà che questo legame è ancora capace di turbare il suo cuore. Proprio mentre nella sua vita è entrato un altro uomo…

Foto di Valentina Glorioso