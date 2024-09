MEDIASET – CANALE 5 * “UOMINI E DONNE”: «DA LUNEDÌ 23/9 TORNA IL DATING SHOW IDEATO E CONDOTTO DA MARIA DE FILIPPI, ALLE 14.45»

14.19 - lunedì 16 settembre 2024

Da lunedi’ 23 settembre alle ore 14.45 su Canale5, torna l’imperdibile appuntamento tv con lo storico dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, che giunto alla sua 29 edizione, racconta le sfumature dell’amore, le dinamiche relazionali e sentimentali, l’amicizia e il piacere dell’incontro di chi si rivolge al programma.

Al centro dello studio i sentimenti e le motivazioni dei partecipanti che, attraverso il racconto delle loro vicende di vita quotidiana, creano una forte empatia e un forte coinvolgimento emotivo con il pubblico in studio e a casa.

Brevi note tronisti

MICHELE LONGOBARDI

Michele lavora nella pubblica amministrazione. È un ragazzo estroverso, espansivo, gli piace stare al centro dell’attenzione ma è anche un po’ permaloso. È molto sensibile e la sua emotivita’ in passato lo ha portato ad affrontare un periodo di ansia e attacchi di panico. È stato un periodo molto duro, ma grazie a quell’esperienza ha trovato forza di volonta’ e fiducia in sé stesso. A Uomini e Donne vorrebbe trovare la ragazza giusta con cui condividere la quotidianità.

È molto legato al nonno che è un grande fan del dating show di Canale5.

FRANCESCA SORRENTINO

Francesca è tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavora con i bambini autistici. Ama il suo lavoro perche’ per natura le piace aiutare gli altri.

Si reputa una donna su cui si puo’contare, leale, generosa e risoluta.

Ha partecipato l’anno scorso a Temptation Island e dopo la fine della sua relazione ha capito che è sbagliato mettersi sempre al secondo posto. Amare per lei vuol dire mettersi sullo stesso piano, fare squadra e condividere. Ora cerca un amore come quello dei suoi genitori che stanno insieme da 25 anni e ancora si amano tantissimo.

ALESSIO PECORELLI

Alessio, imprenditore nel settore della ristorazione da quando ha 22 anni. È’ un ex militare, si è arruolato quando aveva 18 anni.

Nella sua vita si è sempre dato da fare, ha fatto diversi lavori, dal bagnino al meccanico. È un amante degli sport da combattimento ed è molto legato alla sua famiglia. È single da 2 anni e mezzo, dopo la fine della sua ultima relazione ha avuto tante frequentazioni ma fa molta fatica a legarsi. Cerca una donna che gli faccia provare delle emozioni forti e con la quale costruire qualcosa di importante.

MARTINA DE IOANNON:

Martina, vive a Roma con i genitori e tre fratelli più piccoli. Ha una famiglia unita e si reputa molto fortunata per questo.

Lavora nel ristorante di famiglia. Ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island (giugno-luglio 2024).

Si definisce forte e decisa, simpatica e solare ma anche disordinata, distratta e “scordarella”.

Cerca un ragazzo che condivida i suoi stessi valori tra questi soprattutto la libertà cosa per lei fondamentale.

Programma prodotto da FASCINO P.G.T per Mediaset.

Trono Classico a cura di: RAFFAELLA MENNOIA

Versione Over a cura di: LUCIA CHIORRINI

Regia: PAOLO CARCANO.

