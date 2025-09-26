MEDIASET – CANALE 5 * “SUPER PARTES” – 27/09: «RIFORMA GIUSTIZIA E CONGEDO PATERNITÀ, SAFIRIA LECCESE INTERVISTA I PARLAMENTARI, TUTTI I DETTAGLI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.20 - venerdì 26 settembre 2025

CANALE 5: SABATO 27 SETTEMBRE, ALLE ORE 9.30, APPUNTAMENTO CON «SUPER PARTES» Al centro dell’approfondimento a cura di Safiria Leccese, la riforma della Giustizia. Sabato 27 settembre, su Canale 5, alle ore 9.30, nuovo appuntamento con «Super Partes». L’approfondimento a cura di Safiria Leccese si occupa di temi di grande attualità politica, con interviste a personalità dei diversi schieramenti presenti in Parlamento. Nel corso della puntata, il programma focalizza l’attenzione sulla riforma della Giustizia, ma affronta anche temi trasversali e quotidiani, come la nuova proposta di legge sul congedo paternità e il rimborso per il ritardo dei treni. Il parterre delle voci prevede la presenza di Ciro Maschio e Alice Buonguerrieri (FDI), Chiara Gribaudo (PD), Andrea Gentile (FI), Nicola Ottaviani (LSP), Valentina D’Orso (M5S), Fabrizio Benzoni (Azione), Maria Chiara Gadda (IV), Peppe De Cristofaro (AVS). Safiria Leccese conduce Super Partes, in onda sulle tre reti Mediaset, dal dicembre 2022.

