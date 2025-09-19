MEDIASET – CANALE 5 * “SUPER PARTES” – 20/09: «VIOLENZA ONLINE SULLE DONNE, SAFIRIA LECCESE RIUNISCE I POLITICI, CONFRONTO TRA PARLAMENTARI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.40 - venerdì 19 settembre 2025

CANALE 5: DA SABATO 20 SETTEMBRE, ALLE ORE 10.15, TORNA

«SUPER PARTES»

Nuova edizione dell’approfondimento a cura di Safiria Leccese:

focalizza sul sempre più stringente tema della violenza online sulle donne.

Sabato 20 settembre, su Canale 5, alle ore 10.15, torna «Super Partes». L’approfondimento a cura di Safiria Leccese, come consuetudine, affronta temi di grande attualità politica, argomenti che stanno a cuore a tutti, con interviste a personalità dei diversi schieramenti presenti in Parlamento.

Nel corso della puntata, il programma focalizza l’attenzione sul sempre più stringente tema della violenza online sulle donne, con il fiorire di siti sessisti, misogini e denigratori, e sulla controversa sentenza di Torino dello scorso 24 luglio, che ha assolto un imputato dalla contestazione di maltrattamenti in famiglia, condannandolo solo per il reato di lesioni.

Il parterre delle voci presenti in puntata prevede la presenza di Susanna Campione e Lavinia Mennuni (FdI), Andrea Casu (Pd) ed Erika Mazzetti (Forza Italia), della senatrice Stefania Pucciarelli (Lega), di Stefania Ascari (M5S), Elena Bonetti (Azione), Silvia Fregolent (Italia Viva), Elisabetta Piccolotti (AVS) e Martina Semenzato (Noi Moderati).

Safiria Leccese conduce Super Partes, in onda sulle tre reti Mediaset, dal dicembre 2022.

