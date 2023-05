MEDIASET – CANALE 5 * “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « TENSIONE A OSTIA, I RESIDENTI CONTRO VITTORIO BRUMOTTI »

18.20 - martedì 2 maggio 2023

Stasera a Striscia la notizia le immagini esclusive dell’aggressione subita da Vittorio Brumotti e dalla sua troupe sabato pomeriggio a Ostia. L’inviato è stato insultato e minacciato in via Marino Fasan a Nuova Ostia (Roma) dove si trovava per documentare, dopo le molte segnalazioni ricevute, lo spaccio che avviene sul litorale: decine e decine di appartamenti adibiti alla vendita di droga. Molti residenti hanno iniziato a gridare insulti contro l’inviato del tg satirico e i suoi collaboratori: scene di vera e propria guerriglia urbana, interrotte solo dall’arrivo delle forze dell’ordine. Intervenuto anche un elicottero delle Fiamme Gialle.

«È stata un’ora di follia, abbiamo rischiato il linciaggio. I residenti della via, dai ragazzini ai vecchi, erano contro di noi», racconta Brumotti. «Siamo dovuti scappare e rifugiarci in un palazzo finché non siamo stati tratti in salvo dalla Guardia di Finanza che ci ha caricati in auto e scortati via da lì».

Non è la prima volta che la troupe viene accolta così nel quartiere romano: già nel 2020 Brumotti era stato a Ostia nel tentativo di documentare la zona dello spaccio e anche allora aveva ricevuto pesanti minacce, persino di morte.