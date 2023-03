MEDIASET * CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: « QUESTA SERA L’AGGRESSIONE A JIMMY GHIONE ALL’AGENZIA DELL’ENTRATE ROMA, LA GUARDIA GIURATA NON FERMA IL BARISTA “STRAGISTA” E MA SCAPPA »

17.12 - martedì 28 marzo 2023

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) saranno riproposte le immagini della violenta aggressione subita da Jimmy Ghione e al suo cameraman da parte del barista “possibile stragista” dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 – Eur (Torrino). L’inviato del tg satirico, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, si era recato al bar all’interno dell’agenzia per chiedere come mai non sempre facesse gli scontrini (vedi servizio).

Ai telespettatori di Striscia, però, non è sfuggito un dettaglio: quando il barista “possibile stragista” spinge e minaccia (“Vado a prendere il coltello e vi ammazzo”) Ghione e il suo cameraman, cosa fa la guardia giurata? Anziché intervenire per calmare l’aggressore, scappa via di corsa verso l’uscita.

Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).