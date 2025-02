MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA“: «IL GABIBBO SI CANDIDA A DUETTARE CON LUCIO CORSI, NEL SUO DISCO CON I PUPAZZI» (LINK VIDEO)

16.09 - martedì 25 febbraio 2025

IL GABIBBO SI CANDIDA A DUETTARE CON LUCIO CORSI NEL SUO DISCO CON I PUPAZZI.

«Prendi anche me! Vengo con tutta la mia collezione di Wandrè»

Il Gabibbo risponde a Lucio Corsi e si candida a duettare con lui. Recentemente, il cantante ha dichiarato in un’intervista di voler realizzare un disco di duetti solo con i pupazzi. Tra quelli menzionati da Corsi ci sono Topo Gigio, Dodò, l’orso Bear, Rockfeller e Pingu. Ma quando l’intervistatore gli chiede se nell’album ci sarà anche il Gabibbo, specificando che il pupazzo rosso è già un cantante, Corsi dichiara: «Non lo so… Il Gabibbo…».

Questa la risposta del Gabibbo: «Lucio, so che farai un album con i pupazzi. Oltre a tutti i personaggi neomelodici che hai citato, prendi anche me! Vengo con tutta la mia collezione di Wandrè. Rock and roll!».