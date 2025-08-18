MEDIASET – CANALE 5 * “SPECIALE TG5: L’INCONTRO STORICO ALLA CASA BIANCA TRA TRUMP ZELENSKY ED I LEADER EUROPEI, FOCUS SUL CONFLITTO CON LA RUSSIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
SEMPRE ACCESA L’INFORMAZIONE MEDIASET PER RACCONTARE
L’INCONTRO STORICO ALLA CASA BIANCA TRA TRUMP, ZELENSKY E I LEADER EUROPEI
SU CANALE 5:
DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 22.00 CIRCA,
“SPECIALE TG5: L’UCRAINA AL BIVIO?”
SU RETEQUATTRO:
DALLE ORE 21.20, IN PRIMA SERATA,
LO SPECIALE VIDEONEWS “GUERRA O PACE”
Lunedì 18 agosto, l’informazione Mediaset continua ad essere accesa per seguire un nuovo incontro storico a Washington tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei sul conflitto russo-ucraino.
Su Canale 5, dalle ore 21.30 alle ore 22.00 circa, in onda “Speciale TG5: L’Ucraina al bivio?”, condotto da Alberto Bilà per commentare quella che potrebbe diventare una giornata decisiva per la risoluzione del conflitto in Ucraina.
Su Retequattro, dopo il consueto appuntamento alle ore 20.30, con “4 di Sera News”, in prima serata, dalle ore 21.20, un nuovo speciale targato Videonews “Guerra o Pace” condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi: costanti collegamenti da Washington, ospiti, giornalisti ed esperti per raccontare minuto per minuto l’atteso multi-vertice.
