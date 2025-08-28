MEDIASET – CANALE 5 * “SARABANDA” – 28/08: «MARCO BRIANO VINCE 126MILA EURO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.05 - giovedì 28 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

GRANDE VITTORIA A “SARABANDA”: IL CAMPIONE MARCO BRIANO SI È AGGIUDICATO IL MONTEPREMI DI 126.000 EUROOggi, giovedì 28 agosto, nel preserale di Canale 5 grande vittoria a “Sarabanda”. Nel corso del quiz musicale condotto da Enrico Papi, il campione Marco Briano si è aggiudicato il montepremi di 126.000 euro indovinando il titolo dell’ultima canzone – Believe di Cher – in un acceso 7×30 contro lo sfidante Simone Donini. Si tratta della prima vincita nell’edizione in onda del game prodotto da Banijay Italia. Marco Briano, 26 anni, vive a Savona con i suoi genitori, Maria Grazia e Mauro. È diplomato in ragioneria informatica e lavora come revisore contabile condominiale. Ha studiato pianoforte e canto e proprio durante queste lezioni gli è stato riconosciuto “l’orecchio assoluto”. È uno scacchista qualificato a livello nazionale. Il suo sogno è prendere un camper e girare l’Europa seguendo dalla prima all’ultima le tappe del Tour de France. Il soprannome datogli da Enrico durante le puntate è Scacco Matto in nome della sua passione per gli scacchi.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

*

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)