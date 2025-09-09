Popular tags: featured 20
MEDIASET – CANALE 5 * “MORNING NEWS” – 10/09: «VALDITARA OSPITE DI DARIO MALTESE, FOCUS SULL’ISTRUZIONE IN TV» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
18.50 - martedì 9 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Domani, mercoledì 10 settembre su Canale 5, in diretta dalle ore 8.40, nuovo appuntamento con “Morning News” condotto da Dario Maltese con in studio Carolina Sardelli. Tra gli ospiti della puntata, dalle ore 9.20 circa, Giuseppe Valditara, Ministro dell’istruzione.

*

/

