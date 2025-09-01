MEDIASET – CANALE 5 * “MORNING NEWS” – 01/09: «AURORA MANISCALCO, NUOVE RIVELAZIONI SUL CASO, UN DOCUMENTO SMENTISCE LA POLIZIA AUSTRIACA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.46 - lunedì 1 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A “MORNING NEWS” IL CASO DI AURORA MANISCALCO: UN DOCUMENTO INEDITO SMENTISCE LA VERSIONE DELLA POLIZIA AUSTRIACA

Oggi, lunedì 1° settembre, durante la puntata di “Morning News”, in diretta su Canale 5, è stato mostrato un documento esclusivo sul caso di Aurora Maniscalco, la giovane hostess siciliana morta a Vienna dopo una misteriosa caduta dal balcone nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorso.

I familiari, che da sempre escludono l’ipotesi del suicidio e chiedono verità, contestano la ricostruzione fatta finora. A fine giugno, infatti, erano emersi due presunti testimoni oculari che avrebbero dichiarato di aver visto Aurora lanciarsi nel vuoto. Tuttavia, un nuovo scambio di mail tra l’avvocato austriaco e quello della famiglia Maniscalco, Alberto Raffadale, ribalta lo scenario, smentendo la versione fornita sia dalla polizia austriaca che dal fidanzato della giovane.

Nel documento mostrato in onda si legge: “Come anticipato telefonicamente, ti posso confermare di avere avuto a luglio una conversazione con la sig.ra …. (una delle due testimoni), la quale mi ha confermato di non avere visto Aurora andare sul balcone e saltare. Il rapporto della polizia austriaca in merito è dunque errato. Faccio anche presente che le due testimoni (la sig.ra …. e sua madre) non hanno mai effettuato una deposizione ufficiale. Nel rapporto di polizia viene solo menzionato in maniera riassuntiva quanto da loro (asseritamente) detto. Ma da come puoi vedere, quello scritto dalla polizia in riguardo alle dichiarazioni fatte almeno dalla sig.ra… non corrispondono al vero”.

Giada Cucina, la mamma di Aurora, raggiunta in diretta telefonicamente, ha dichiarato: «Per quanto mi riguarda, a mia figlia è stata tolta la possibilità di uscire viva da quella casa. Forse le era anche già stato tolto il telefonino dalle mani, perché io le ho mandato l’ultimo messaggio su whatsapp alle 20.00 e lei non ha risposto». La donna, poi, racconta di quanto la relazione tra la figlia e il compagno, la preoccupasse: «Quando veniva a casa a Palermo, in più occasioni, ho notato lividi e segni sulle braccia, come fosse stata malmenata, come se avesse preso calci e morsi».

Ad avvalorare la tesi della madre, nel corso della trasmissione, è stato aggiunto anche un altro dettaglio: l’abrasione trovata sul corpo della ragazza, non sarebbe soltanto sul braccio sinistro, ma si estenderebbe anche sul fianco verso la gamba: particolare che potrebbe far pensare che sia stata trascinata per terra prima della caduta.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

*

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)