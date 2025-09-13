MEDIASET – CANALE 5 * “MELAVERDE” – 14/09: – ORE 11.50: «VIAGGIO TRA NATURA E TRADIZIONI, ELLEN HIDDING E VINCENZO VENUTO ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA PIÙ AUTENTICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.05 - sabato 13 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

TORNA IL VIAGGIO TRA NATURA E CULTURA, MEMORIA E FUTURO,

ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA PIÙ AUTENTICA DI

«MELAVERDE»

Con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, ogni domenica, alle ore 11.50.

Questa settimana, reportage da Val di Scalve e Maremma.

Da domenica 14 settembre, alle ore 11.50, su Canale 5, torna il viaggio nell’Italia delle eccellenze di «Melaverde». Un viaggio tra natura e cultura, memoria e futuro, alla scoperta di un’Italia autentica, alla cui guida resta confermata la coppia Ellen Hidding – Vincenzo Venuto.

Giunta alla 27ª edizione, la rubrica prosegue e rinnova il racconto per immagini, delle bellezze del nostro Paese: territorio e tradizioni, talento e passione ma, soprattutto, perseveranza: quella di chi si impegna in prima persona, per la salvaguardia di agricoltura e ambiente.

Ellen Hidding sarà in Val di Scalve, valle alpina in provincia di Bergamo, parte delle Alpi Orobie Orientali, per raccontare le storie di chi ha scelto di giurare fedeltà alla montagna: Anna e Martina, pastori con un gregge di 1200 capi; Francesco, che da 40 anni gestisce con la sua famiglia un rifugio d’alta quota; Valerio, che da un dono d’infanzia ha costruito la sua vita tra le caprette.

Vincenzo Venuto sarà invece in Maremma, nel cuore del parco naturale: 25 chilometri di costa selvaggia e un mosaico di ambienti naturali ricchi di biodiversità, che vanno da Principina a Mare fino a Talamone. Un paesaggio oggi protetto, popolato da animali selvatici e legato a tradizioni secolari, come l’allevamento brado delle vacche maremmane, ancora affidate ai leggendari butteri.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)