MEDIASET – CANALE 5 * “MATTINO CINQUE” – 24/09: «CASINI E SALINI OSPITI IN TV, DIBATTITO SUGLI SCENARI ATTUALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.10 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Domani, mercoledì 24 settembre 2025, dalle ore 9.25 circa su Canale 5, tra gli ospiti di “Mattino Cinque”: il senatore Pier Ferdinando Casini e il deputato di Forza Italia Massimiliano Salini.

