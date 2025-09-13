MEDIASET – CANALE 5 * “MATTINO CINQUE” – 15/09: «TORNA L’APPUNTAMENTO MATTUTINO CON PANICUCCI E VECCHI, NEWS E ATTUALITÀ IN DIRETTA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Popular tags:
MEDIASET – CANALE 5 * "MATTINO CINQUE" – 15/09: «TORNA L'APPUNTAMENTO MATTUTINO CON PANICUCCI E VECCHI, NEWS E ATTUALITÀ IN DIRETTA»

12.01 - sabato 13 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
DA LUNEDÌ 15 SETTEMBRE TORNA “MATTINO CINQUE”: IL PROGRAMMA VIDEONEWS CONDOTTO DA FEDERICA PANICUCCI E FRANCESCO VECCHI IN DIRETTA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 8.40

A partire da lunedì 15 settembre torna una nuova stagione di “Mattino Cinque”, l’appuntamento mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Due ore di diretta quotidiana, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 8.40. Il programma terrà compagnia ai telespettatori con notizie di attualità, cronaca, economia e politica con collegamenti costanti, ultime notizie e approfondimenti.

