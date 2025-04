MEDIASET – CANALE 5 * “MARIA CORLEONE“: «LA SERIE IN QUATTRO PRIME SERATE INTERPRETATA DA ROSA DILETTA ROSSI, IN ONDA DA MARTEDÌ 29/4»

18.50 - lunedì 28 aprile 2025

Martedì 29 aprile 2025, in prima serata su Canale 5, al via la seconda stagione di “Maria Corleone” la serie interpretata da Rosa Diletta Rossi. Prodotta da Clemart in collaborazione con Taodue – Gruppo Mediaset e diretta da Mauro Mancini, oltre a Rosa Diletta Rossi, la serie vede protagonisti Fortunato Cerlino, Alessandro Fella e Vittorio Magazzù.

La prima stagione di “Maria Corleone” ha raccontato la storia di una giovane donna che pur cercando di costruirsi una vita lontano dalle ombre oscure degli affari di famiglia, viene risucchiata in un vortice di eventi che la trasformeranno profondamente.

Messa al centro dei traffici di una delle famiglie mafiose più influenti e temute della Sicilia, guidata da suo padre Don Luciano (Fortunato Cerlino), Maria finisce per scontrarsi con il suo compagno, l’integerrimo magistrato Luca Spada (Alessandro Fella), fino ad arrivare a una scelta estrema: rinunciare al bimbo nato dalla sua relazione con Luca, facendogli credere che sia morto, per affidarlo invece alla sorella Sandra che lo cresce come un figlio. Al termine della prima serie, avevamo lasciato Maria sulla passerella della sua prima sfilata con il marchio Lady By Corleone, nel mirino del killer di mafia Tony Zerilli (Christian Burruano) pronto a fare fuoco. Ed è proprio da qui, dal momento in cui Tony Zerilli spara alcuni colpi di pistola che comincia la seconda stagione di “Maria Corleone”.

Durante il caos che scoppia nei momenti successivi la sparatoria, il killer riesce a fuggire. Sulle sue tracce si getta da una parte la famiglia Corleone, con in testa Don Luciano e, dall’altro, la polizia guidata dal PM Luca Spada. Che cosa farà Maria? Seguirà l’istinto dei Corleone e cercherà di farsi giustizia da sola eliminando Tony Zerilli? O per una volta si affiderà a Luca e alla legge così da poter ricucire il rapporto con lui e provare a vivere come una famiglia normale? Per Maria si tratta di una scelta difficilissima, divisa tra l’amore che ancora prova per Luca e per il loro bimbo e l’istinto criminale. Gli eventi che si susseguiranno la porteranno più di una volta a fare i conti con la sua coscienza e le sue priorità. Ma Tony Zerilli non è l’unico pericolo: un nuovo misterioso nemico, Matteo Lombardo (Fabrizio Ferracane) sta puntando al porto di Palermo, da sempre regno incontrastato dei Corleone.

Maria si troverà al centro di pericoli e decisioni difficili, coinvolta in un gioco di potere e vendetta che metterà in pericolo i suoi cari e tutto ciò per cui ha lavorato. Tra sparatorie, tradimenti e alleanze pericolose, il destino della sua famiglia si farà sempre più incerto.

“Maria Corleone” non è solo una storia di mafia, ma anche una riflessione sulla complessità delle dinamiche familiari e delle scelte morali in un contesto di illegalità e violenza. La serie pone domande profonde su quanto lontano una persona sia disposta a spingersi per proteggere la propria famiglia e su come il potere possa trasformare e corrompere anche le anime più pure. Ma soprattutto è una serie su una storia d’amore che sembra impossibile da portare avanti e che tuttavia è sempre pronta a rinascere e rimettere in discussione tutte le certezze di Maria e Luca.

La seconda stagione di “Maria Corleone” è stata girata tra l’estate e l’autunno del 2024, tra Roma, Palermo e Milano.