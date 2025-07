MEDIASET – CANALE 5 * “LA RUOTA DELLA FORTUNA” – 14/07: «IL DEBUTTO, CON GERRY SCOTTI, NELL’ACCESS PRIME TIME» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.00 - domenica 13 luglio 2025

Da lunedì 14 luglio, tutti i giorni, alle 20.40, su Canale 5. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno nella fascia preserale, da lunedì 14 luglio ‘La Ruota della Fortuna’, condotta da Gerry Scotti, debutta nell’access prime time di Canale 5. Al fianco di Gerry Scotti, confermata la presenza di Samira Lui, che gestirà il tabellone, fornendo di volta in volta curiosità sugli argomenti trattati. In un nuovo studio spettacolare – che ospiterà un folto pubblico – protagonisti del gioco restano la mitica ruota con i suoi 24 spicchi colorati e il tabellone con le sue frasi nascoste, che i 3 concorrenti, round dopo round, dovranno indovinare. Tra le novità che renderanno il game show ancora più coinvolgente, la presenza di una band che accompagnerà dal vivo la manche musicale e sottolineerà alcuni passaggi del gioco. Immancabili le sfide del ‘Mistero’ e la ‘Express’, mentre debutta la manche ‘La Ruota del Tempo’, dedicata a eventi storici. Rivoluzione invece nel gioco finale: il campione di puntata dovrà affrontare ‘La Ruota delle Meraviglie’ e cercare di indovinare, in 60 secondi, non una ma ben tre frasi del tabellone, con la possibilità di vincere fino a 200.000 euro. ‘La Ruota della Fortuna’ è prodotta da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy ed è la versione italiana del format americano ‘Wheel of Fortune’ di Sony Pictures Television, una società di Sony Pictures Entertainment, distribuito da Paramount Global Content Distribution, insieme ai diritti del format.

