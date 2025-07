MEDIASET – CANALE 5 * “IO SONO FARAH” – 28/07: «DEBUTTA IN PRIMA VISIONE CON DEMET ÖZDEMIR» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.40 - venerdì 25 luglio 2025

Debutta lunedì 28 luglio alle ore 15.45 su Canale 5 – in prima visione assoluta ed esclusiva – «Io sono Farah», adattamento della serie argentina La chica que limpia. Farah – interpretata da Demet Özdemir, amatissima protagonista di DayDreamer, My Home My Destiny, La ragazza e l’Ufficiale – è una giovane donna arrivata clandestinamente a Istanbul, con il piccolo Kerim.

Laureata in Medicina, pur di guadagnare il necessario per le cure del figlio, affetto da una malattia rara, Farah lavora come domestica per il piccolo criminale Tahir. Un impiego che presenta vari rischi, come assistere a un omicidio e poi dover pulire la scena del crimine…

Nella serie, il cui titolo originale è Adım Farah, il mafioso di cui Farah s’innamorerà è impersonato da Engin Akyürek, che prima d’intraprendere la carriera artistica si è laureato in Lingua, Storia e Geografia all’Università di Ankara. Nel 2015, Akyürek è stato nominato agli Emmy come migliore attore per la serie Kara Para Aşk (su Netflix, Black Money Love). Nel 2018 ha pubblicato il primo libro, Sessizlik, e collabora sin dalla prima pubblicazione con il magazine letterario Kafasına Göre.

Demet Özdemir si divide, con grande successo, tra serie, cinema, musica. Nel 2023 ha partecipato all’80a edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il premio Kinéo per la serie La ragazza e l’Ufficiale e i film Tattiche d’amore e Tattiche d’amore 2 (Netflix).

Prima di «Io sono Farah» – scritta da Deniz Dargı, Cem Görgeç, Cenk Boğatur, Toprak Karaoğlu e Seda Çalışır Karaoğlu – la serie è stata adattata da HBO, per WarnerMedia Latin America (Messico), e da Warner Bros. Television Studios, per Fox (The Cleaning Lady, in Italia sul canale 20).

