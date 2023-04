MEDIASET – CANALE 5 * “GOD SAVE THE KING“: « RITRATTO DI CARLO III, ALLA VIGILIA DELLA CERIMONIA DI INCORONAZIONE (29/4) »

17.17 - venerdì 28 aprile 2023

CANALE 5: SABATO 29 APRILE, IN SECONDA SERATA, SPECIALE TG5 «GOD SAVE THE KING»

Ritratto di Carlo III, alla vigilia della cerimonia di incoronazione quale

“Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth”

Sabato 29 aprile, in seconda serata, su Canale 5, Speciale TG5 propone la puntata «God Save The King». Il settimanale di Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico, dedica un ampio ritratto alla figura di Carlo III, la cui cerimonia di incoronazione avrà luogo sabato 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster, a Londra. In studio, ospiti Enrica Roddolo e Antonio Capranica.

Lo speciale, condotto da Dario Maltese, ripercorre mille anni di incoronazioni; racconta i preparativi per il giuramento di Carlo e i ruoli cui saranno chiamati i vari membri della famiglia Windsor, in primis William; la decima fila, cui è stato relegato il ribelle Henry; il reale peso della regina consorte Camilla; quindi Carlo, figura controversa, animato da sentimenti ecologisti e pensieri riformisti, un re anziano e, forse, poco amato; e, infine, riflette sul futuro della monarchia britannica e le sfide alle quali saranno chiamati prima Charles e, poi, il suo successore, il 41enne principe di Galles.