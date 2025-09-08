MEDIASET – CANALE 5 * “FORUM” – 08/09: «INTERVISTA AL MINISTRO DELLA SANITÀ, SCHILLACI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.50 - lunedì 8 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“FORUM”:

INTERVISTA ESCLUSIVA AL MINISTRO DELLA SALUTE

ORAZIO SCHILLACI

Nel corso della prima puntata stagionale di “Forum” – condotto da Barbara Palombelli e in onda oggi su Canale 5 – è stata proposta un’intervista esclusiva – realizzata da Giulia Lea Giorgi – al Ministro della Salute Orazio Schillaci che ha illustrato le priorità e le riforme in corso nel settore sanitario.

Il Ministro ha dichiarato:

«Innanzitutto, vorremmo rendere più facile l’accesso al servizio sanitario nazionale, vorremmo che diminuissero le tante e troppe differenze che oggi ci sono nella fornitura dei servizi ai cittadini tra regione e regione. Abbiamo iniziato dalla lista d’attesa, un provvedimento molto voluto dai cittadini con una legge dello scorso anno che oggi già sta dando i primi risultati. Siamo intervenuti intanto cercando di avere dei dati, dei numeri che quantificassero i problemi legati alle liste d’attesa. Questo ci fa avere uno specchio preciso regione per regione ma anche ASL per ASL, ospedale per ospedale di dove una o più prestazioni hanno dei tempi di attesa che sono inaccettabili. Nei report e nei dati che abbiamo raccolto dal gennaio a giugno dello scorso anno in oltre mille ospedali italiani c’è stato un miglioramento della performance. Un’altra riforma fondamentale è quella della medicina territoriale. Il PNRR ha investito molti soldi sulla medicina territoriale, stiamo lavorando con le regioni, abbiamo delle scadenze che vanno assolutamente rispettate e saranno nel mese di agosto del prossimo anno. Dobbiamo quindi completare l’opera legata alle case, agli ospedali di comunità».

Sul tema dei medici di famiglia, Schillaci ha sottolineato:

«È una professione che purtroppo negli ultimi anni ha avuto un calo nella scelta da parte dei giovani medici, quindi dobbiamo renderla più attrattiva. Per fare questo innanzitutto stiamo lavorando per avere una specializzazione di tipo universitario, come per le altre specializzazioni mediche. Poi, non possiamo pensare di avviare la medicina territoriale senza il supporto e l’ausilio dei medici di medicina generale. I medici di medicina generale dovranno passare una parte del loro orario sicuramente all’interno delle case di comunità».

Infine, a proposito del tema dell’interruzione volontaria di gravidanza, il Ministro ha concluso:

«Io credo che ci voglia maggiore disponibilità, maggiore assistenza, ma credo che su questo il Governo si sia impegnando e si è sempre impegnato molto. A volte si leggono cose non vere, non siamo mai intervenuti per negare le leggi precedenti e quindi credo che questa sia la via maestra che continueremo a proseguire».

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

*

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)