MEDIASET – CANALE 5 * “FORUM” – 08/09: «BARBARA PALOMBELLI TORNA IN TV, INTERVISTA AL MINISTRO SCHILLACI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.10 - domenica 7 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DI

“FORUM”

CON BARBARA PALOMBELLI

DA LUNEDÌ 8 SETTEMBRE TUTTI I GIORNI ALLE ORE 11 SU CANALE 5

E ALLE ORE 14 SU RETEQUATTRO

“Forum” torna su Canale 5 da lunedì 8 settembre alle ore 11.00, seguito da “Lo Sportello di Forum” alle 14.00 su Retequattro.

Alla guida, per il dodicesimo anno consecutivo, la giornalista Barbara Palombelli, che affronta temi socialmente rilevanti con il suo stile rigoroso e allo stesso tempo empatico, attraverso le storie quotidiane dei protagonisti.

La nuova edizione punterà su due temi centrali: il diritto alla salute e le problematiche legate all’adolescenza. Nella prima puntata, è prevista un’intervista esclusiva al Ministro della Salute Orazio Schillaci.

Novità anche tra i giudici: entra il magistrato Claudio Mattioli e torna Beatrice Dalia, volto molto amato dal pubblico. Confermati Annamaria Bernardini de Pace e Francesco Foti.

Nella squadra di Forum, accanto a Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Ladislao Liverani, Giulietta Campesi, Edoardo Donnamaria e Chiara Stile, arriva Camilla Mancini. I momenti di approfondimento restano curati da Giulia Lea Giorgi.

Anche quest’anno saranno presenti gli uditori, giovani laureati in Giurisprudenza che si preparano all’esame da magistrato: seguono i casi e intervengono con osservazioni giuridiche. Nelle cause che coinvolgono minori, è prevista la figura dell’avvocato-curatore, che relaziona al giudice sulle condizioni dei ragazzi al centro della controversia.

FORUM: LA STORIA

La prima puntata di Forum è andata in onda il 29 settembre 1985, su Canale 5: a condurlo era Catherine Spaak, con il giudice Santi Licheri. Negli anni successivi, da settimanale Forum diventa quotidiano, spostandosi più volte di fascia oraria. Da quel momento, si rende necessario coinvolgere altri giudici: tra questi Tina Lagostena Bassi e Maretta Scoca, Italo Ormanni e Ferdinando Imposimato. La conduttrice era Rita Dalla Chiesa. Successivamente è subentrata Paola Perego, poi è tornata Rita Dalla Chiesa e, infine, è arrivata Barbara Palombelli. Dopo 23 anni su Canale 5, Forum passa e raddoppia su Retequattro, con la nascita dello Sportello di Forum.

Nel corso degli anni, varie le edizioni serali, con partecipazione di personaggi noti, sia come contendenti sia come avvocati difensori.

L’appuntamento con la prima puntata in diretta della 41esima edizione è fissato per lunedì 8settembre alle ore 11.00 su Canale 5, con “Forum” e alle ore 14.00 su Retequattro, con “Lo Sportello di Forum”

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

*

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)