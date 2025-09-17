Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

MEDIASET – CANALE 5 * “ELODIE THE STADIUM SHOW” – 18/09: «ELODIE LIVE A SAN SIRO, SUL PALCO ANCHE GIANNA NANNINI E GAIA, UNO SHOW DA NON PERDERE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.50 - mercoledì 17 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Giovedì 18 settembre, in esclusiva su Canale 5, arriva in prime-time “Elodie The Stadium Show”, il live-evento di Elodie nell’iconico palcoscenico di San Siro.
“Elodie The Stadium Show” è uno spettacolo straordinario, un’esperienza live dal respiro internazionale che celebra il suo stile inconfondibile e la sua forte presenza scenica. Un racconto visivo e musicale suddiviso in quattro atti — Audace, Galattica, Erotica e Magnetica — che porta in scena le molteplici sfaccettature dell’artista, alternando momenti intimi e riflessivi a sequenze esplosive e di grande impatto.
Ospiti del live, grandi nomi del panorama musicale: Gianna Nannini e Gaia.
Ad accompagnare Elodie, una band e un corpo di ballo che, con coreografie suggestive, contribuisce a rendere il concerto ancora più potente, espressivo ed emozionante.
Il palco, dal design innovativo e imponente, è dominato da tre grandi ledwall: in quello centrale è stata posizionata una ‘stanza’, che amplifica l’energia delle performance. Vasche d’acqua e pedane mobili completano la struttura, creando uno show immersivo.
Elodie celebra la diversità e la libertà con un forte messaggio di inclusione.
L’evento è prodotto da Vivo Concerti. La direzione artistica è di Laccio.

Link alla notizia

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING
(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING
(CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.