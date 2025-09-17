MEDIASET – CANALE 5 * “ELODIE THE STADIUM SHOW” – 18/09: «ELODIE LIVE A SAN SIRO, SUL PALCO ANCHE GIANNA NANNINI E GAIA, UNO SHOW DA NON PERDERE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.50 - mercoledì 17 settembre 2025

Giovedì 18 settembre, in esclusiva su Canale 5, arriva in prime-time “Elodie The Stadium Show”, il live-evento di Elodie nell’iconico palcoscenico di San Siro.

“Elodie The Stadium Show” è uno spettacolo straordinario, un’esperienza live dal respiro internazionale che celebra il suo stile inconfondibile e la sua forte presenza scenica. Un racconto visivo e musicale suddiviso in quattro atti — Audace, Galattica, Erotica e Magnetica — che porta in scena le molteplici sfaccettature dell’artista, alternando momenti intimi e riflessivi a sequenze esplosive e di grande impatto.

Ospiti del live, grandi nomi del panorama musicale: Gianna Nannini e Gaia.

Ad accompagnare Elodie, una band e un corpo di ballo che, con coreografie suggestive, contribuisce a rendere il concerto ancora più potente, espressivo ed emozionante.

Il palco, dal design innovativo e imponente, è dominato da tre grandi ledwall: in quello centrale è stata posizionata una ‘stanza’, che amplifica l’energia delle performance. Vasche d’acqua e pedane mobili completano la struttura, creando uno show immersivo.

Elodie celebra la diversità e la libertà con un forte messaggio di inclusione.

L’evento è prodotto da Vivo Concerti. La direzione artistica è di Laccio.

