MEDIASET – CANALE 5 * “DENTRO LA NOTIZIA” – 29/09: «EVELINA SGARBI RACCONTA IL PADRE VITTORIO, APPELLO PER L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, INTERVISTA CON NUZZI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.03 - lunedì 29 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

A “DENTRO LA NOTIZIA”

LA FIGLIA DI VITTORIO SGARBI, EVELINA:

«Mio padre ha bisogno di qualcuno che possa amministrare le sue cose in modo giusto. Non chiedo assolutamente di essere io l’amministratore di sostegno»

«Ho sempre avuto contatti diretti con mio padre, ora non lo sento da mesi. Sono osteggiata dalle persone intorno a lui»

«Si cerca di buttare fango su di me. La questione sembra incentrata sui soldi, mentre nessuno ne ha mai parlato»

Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi, è intervenuta oggi a “Dentro la Notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, e ha commentato le fotografie del padre che ieri si è recato a votare nel comune di San Severino Marche, con queste parole: «Queste fotografie non fanno altro che confermare quello che penso. Mi rattrista molto questa situazione che è diffamatoria per me, ma non fa passare bene neanche lui. Queste foto non mi sembrano molto rassicuranti, anzi. Mettono in luce il fatto che non sta bene».

In merito alla sua richiesta di un amministratore di sostegno, Evelina spiega: «Questa cosa viene fraintesa. L’amministratore di sostegno viene preso come un tutore a vita mentre io chiedo un amministratore di sostegno a favore di mio padre, qualcuno che possa amministrare le cose in un modo giusto. Non chiedo certamente di essere io ad amministrare le sue cose. Nelle condizioni in cui io l’ho visto penso che sia necessario avere delle persone competenti che possono aiutarlo a gestire le sue cose». E ancora: «Ho sempre avuto un contatto diretto con mio padre, ora non lo sento da mesi. L’ultima volta ho discusso con il suo entourage. Mi sono state fatte accuse infondate, anche da mia sorella. Si cerca di buttare fango su di me. La questione sembra incentrata sui soldi, mentre nessuno ha mai parlato di soldi e di mantenimento. Io non ho più notizie, sono sempre stata abbastanza osteggiata dalle persone intorno a lui».

Alla domanda se ha provato a stare accanto a suo padre, Evelina risponde: «Quando l’ho visto mi ha scioccato molto, non lo riconoscevo più. Ho provato a cercarlo ma sono mesi e mesi che non risponde al telefono a nessuno. L’ho visto l’ultima volta molto debilitato, ma ancora in sé, a fine novembre dell’anno scorso. Poi le cose sono precipitate, io non pensavo fossero così gravi come ho scoperto quando sono andata a trovarlo».

Sull’annuncio di un prossimo matrimonio tra suo padre e Sabrina Colle, Evelina dice: «Penso che in questo momento non sia in sé e evidentemente sia condizionato anche dall’esterno. Avrà fatto le sue valutazioni».

In conclusione, Evelina spiega: «Ho chiesto le cartelle cliniche ma mi sono state negate, di conseguenza voglio fare chiarezza. Saranno le persone idonee nelle sedi opportune a valutare se mio padre è in grado di gestire le sue cose nel modo giusto».

