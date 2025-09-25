MEDIASET – CANALE 5 * “DENTRO LA NOTIZIA” – 25/09: «NUZZI OSPITA SOLANGE MARCHIGNOLI E SIMONA VENTURA, VITTIME DI VIOLENZE E STALKING» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.31 - giovedì 25 settembre 2025
Oggi, giovedì 25 settembre, nella nuova puntata di “Dentro la notizia” – condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda su Canale 5 – alle ore 17.20 circa sarà ospite l’avvocato Solange Marchignoli, che tornerà a parlare della denuncia fatta all’ex compagno per violenze e maltrattamenti.
Alle ore 18.00 circa, Gianluigi Nuzzi ospiterà Simona Ventura, per parlare delle minacce che lei e il marito Giovanni Terzi ricevono da tre anni da parte di uno stalker.
