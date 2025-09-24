MEDIASET – CANALE 5 * “DENTRO LA NOTIZIA” – 24/09: «GIOVANNI TERZI RACCONTA LE MINACCE DELLO STALKER, NUZZI INTERVISTA IL MARITO DI SIMONA VENTURA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.20 - mercoledì 24 settembre 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Oggi, mercoledì 24 settembre, nella nuova puntata di “Dentro la notizia” – condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda su Canale 5 – alle ore 18 circa sarà ospite Giovanni Terzi, marito di Simona Ventura, per parlare delle minacce che ricevono da tre anni da parte di uno stalker.
*
MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING
(CLICCA QUI)
/
MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING
(CLICCA QUI)
Categoria news:TV - RADIO - WEB - PRESS