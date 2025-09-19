MEDIASET – CANALE 5 * “DENTRO LA NOTIZIA” – 19/09: «SOLANGE MARCHIGNOLI RACCONTA LE VIOLENZE DELL’EX, L’AVVOCATO OSPITE DI NUZZI ROMPE IL SILENZIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.10 - venerdì 19 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A “DENTRO LA NOTIZIA” L’AVVOCATO SOLANGE MARCHIGNOLI PARLA PER LA PRIMA VOLTA DELLE VIOLENZE SUBITE DA PARTE DELL’EX, ORA AI DOMICILIARI: «Mi sono innamorata di un uomo tossicodipendente e violento. Volevo aiutarlo perché l’amavo» «A Dubai ho perso conoscenza, mi sono risvegliata in clinica con la mascella con una frattura aperta. Lui mi ha detto che ero caduta» «Ieri il Corriere della Sera parlava di una donna senza volto e senza nome e io sono venuta qui da te (a “Dentro La Notizia” condotto da Gianluigi Nuzzi ndr.) per dire che quella donna sono io. Lo faccio perché sono un avvocato penalista che difende anche le donne vittime di violenze, sono un personaggio pubblico ma soprattutto sono una donna. E mi sono sentita in dovere di dimostrare che non bisogna avere paura e vergogna. Bisogna denunciare perché la giustizia esiste, la giustizia può proteggere». Queste le prime parole dell’avvocato penalista Solange Marchignoli, vittima di maltrattamenti e violenze da parte del suo ex compagno, rilasciate oggi, venerdì 19 settembre, a “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi – in diretta su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 16.45. L’avvocato Marchignoli spiega: «Il primo schiaffo è arrivato durante una vacanza all’Isola d’Elba dopo una discussione per futili motivi. Questa storia ha un grande mantello di tossicodipendenza. Io non ho mai conosciuto la droga ma ho raccolto la sua richiesta d’aiuto. Abbiamo fatto dei percorsi insieme perché pensavo che questo problema gigante potesse essere risolto». Sul rapporto con l’ex compagno afferma: «Volevo aiutarlo perché mi sono innamorata di lui e delle sue fragilità. Ho contattato le migliori cliniche e ho cercato di aiutarlo nel modo migliore. Il problema è che io pensavo che la mano che muoveva la violenza, la penna che scriveva messaggi inenarrabili o la bocca che diceva parole inqualificabili, per me erano la conseguenza di un demone, per me erano un qualcosa più forte di lui. Così ho pensato che una volta eliminata quell’ombra le avrei offerta una vita bella, fatta di cose semplici e di affetti». Poi aggiunge: «La relazione si era rotta l’anno scorso, io l’avevo lasciato perché era una situazione fuori da ogni logica umana. Il problema era anche la mia immagine di professionista, di persona che va in televisione. Lui ha fatto un lavoro d’isolamento, invece di essere complice, cercava di prevaricarmi, non voleva che andassi in tv, non voleva che facessi niente». Alla domanda sul motivo per cui indossa sempre gli occhiali scuri e se questi possono essere considerati una protezione afferma: «Probabilmente sì». Infine, sull’ultimo pestaggio, avvenuto a Dubai: «Eravamo in un appartamento, stavamo discutendo e io ho perso conoscenza. Ho solo alcuni flash, mi sono risvegliata in clinica. Mi sono risvegliata che avevo la mascella con una frattura aperta, avevo i denti superiori in gola. Mi hanno operata. Lui mi ha detto che ero caduta e ho picchiato il viso sul tavolo. Tornata a Milano, anche se lui non voleva, sono andata all’ospedale perché non sapevo cosa mi avessero fatto. Ho scoperto al San Paolo che ho dodici viti nella mascella. Questo i link per rivedere l’intervista integrale: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/dentrolanotizia20252026/solange-lavvocato-che-difende-le-donne-io-vittima-come-voi_F314098101015C08

Link alla notizia

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)