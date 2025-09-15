MEDIASET – CANALE 5 * “DENTRO LA NOTIZIA” – 15/09: «OSPITE IN STUDIO JORGE LORENZO, L’EX CAMPIONE DEL MONDO DI MOTO GP» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.10 - lunedì 15 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A “DENTRO LA NOTIZIA” OSPITE IN STUDIO JORGE LORENZO: L’EX CAMPIONE DEL MONDO DI MOTO GP PARLERÀ DELLA VICENDA DELLA RUOTA PANORAMICA DI VIESTE

Oggi, lunedì 15 settembre, nella nuova puntata di “Dentro la notizia” – in onda su Canale 5 dalle ore 16.45 – Gianluigi Nuzzi ospiterà Jorge Lorenzo. L’ex campione del mondo di Moto GP tornerà a parlare della vicenda della ruota panoramica di Vieste, acquistata e a sua volta affittata a una società che, a quanto ci ha raccontato qualche giorno fa, non sta rispettando gli accordi.

La spiacevole situazione che Jorge Lorenzo sta vivendo era stata resa nota proprio da “Dentro la notizia”, venerdì 12 settembre.

Link alla notizia

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)