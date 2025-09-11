MEDIASET – CANALE 5 * “DENTRO LA NOTIZIA” – 11/09: «LAVINIA LIMIDO RACCONTA LA SUA STORIA DI VIOLENZA, L’UDIENZA E LA PAURA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.55 - giovedì 11 settembre 2025

A “DENTRO LA NOTIZIA” LE PAROLE, A CALDO, DI LAVINIA LIMIDO, ACCOLTELLATA DALL’EX MARITO

A MARGINE DELL’UDIENZA DAVANTI AI GIUDICI DELLA CORTE D’ASSISE DI VARESE, HA DETTO:

«Questo fenomeno di violenza sulle donne ha una ripercussione negativa sull’universo maschile, ma un conto sono i “maschi”, un altro gli uomini. Di uomini ce ne sono pochi, teniamoceli stretti»

«Spero di essere riuscita a trasmettere i miei sentimenti. In caso contrario, saranno le mie cicatrici a parlare»

Oggi, giovedì 11 settembre, durante l’appuntamento quotidiano con “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, sono state raccolte a caldo le prime parole pronunciate da Lavinia Limido al termine dell’udienza, a Varese, contro l’ex marito, Marco Manfrinati. L’uomo, imputato per l’omicidio dell’ex suocero, Marco Limido, e per il tentato omicidio di Lavinia stessa, ha aggredito la Limido il 6 maggio 2024, dopo mesi di minacce e stalking. Oggi, la testimonianza in aula della donna. «È stata una giornata pesante, perché i processi tengono vive le cose. Non hai un dolore da elaborare e basta, hai un dolore che viene sempre rimestato, sul quale ti vengono chiesti dettagli che, a fronte di quello che è successo, ti sembrano pochezze. È pesante sapere che ci sono dei professionisti che cercano di farti le pulci – scusate se lo dico così – su delle cose che non c’entrano niente rispetto alla gravità di quello che è successo: a me, a mio papà, a tutta la mia famiglia», ha detto la Limido, che sul volto porta le cicatrici dell’aggressione subita.

«L’unica nota positiva è che l’assassino non era presente in aula. La sua presenza avrebbe accentuato ulteriormente il peso di questa giornata. Io mi sento sempre in difficoltà, perché ho paura di non riuscire a trasmettere veramente quello che è successo, perché è talmente grande, perché il sentimento della paura è un sentimento che capisce solo chi lo vive. Tradurre in parole sentimenti così strani, che sono intelligibili solo per chi si trova in quella determinata situazione, è complesso e ti preoccupa. Sapete anche, però, che tutto era stato ripreso da una telecamera. Fortunatamente, le immagini e l’audio della telecamera parlano da sé, quindi spero di essere stata in grado di trasmettere quello che io ho vissuto per anni e di cui questo è stato l’epilogo. Se non ci sono riuscita, secondo me la mia faccia com’è adesso e il video vengono in mio soccorso», ha continuato la donna.

«Temo che questo fenomeno di violenza verso le donne abbia una ripercussione negativa sull’universo maschile, ma una cosa credo siano i “maschi”, una cosa sono gli uomini. Di maschi è pieno il mondo, di uomini ce ne sono pochi. Ci sono tanti uomini per bene, com’è stato mio papà. È di questi uomini che ci dobbiamo circondare. Gli uomini non sono da condannare», ha chiuso Lavinia Limido, cercando, pur nel dolore della giornata, di prendere le distanze dalle facili generalizzazioni.

